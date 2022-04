Isabelle MOURAS

J'ai principalement bâti mon expérience au sein de différents bureaux d'études dans la réalisation de bâtiments logistiques, tertiaires et la création de mobilier urbain. J'ai géré mes dossiers en transversalité avec les acheteurs, les économistes, les chargés d'affaires et les conducteurs de travaux.

Disponible immédiatement, je souhaite m'inscrire sur le long terme dans l'activité d'une société.

Je suis polyvalente, méthodique, rigoureuse et organisée.



Mes compétences clés:

Étude et développement des projets

Réalisation de plans d’ensemble, de sous ensemble et de détail

Élaboration des documents d’exécution

Estimation des délais et coûts de construction

Veille technique des mises en œuvre

Suivi de la réalisation en phase travaux ou fabrication

Consultation des clients et fournisseurs

Qualités rédactionnelles et relationnelles



Maîtrise des logiciels CAO/DAO :

Autocad 2010

Archicad

Sketchup Pro

Photoshop





Mes compétences :

Adobe Photoshop

Autocad

ArchiCAD

Google Sketchup

SolidWorks

Artlantis

Microsoft Office