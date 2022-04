Isabelle MOURCELY

En tant que décoratrice, mon approche de la décoration intérieure est basée sur l'écoute et la compréhension de la façon de vivre des clients. Après avoir pris le temps de faire leur connaissance, je leur propose de les accompagner dans leur projet, en définissant leur propre style, en revalorisant et en personnalisant leur intérieur, tout en respectant l'identité des lieux, loin des tendances passagères.

Pour connaitre les tendances actuelles, je n'hésite pas à aller vers les salons régionaux et nationaux, tel que le salon M&O de Paris.



Services proposés pour professionnels et particuliers

Conseils en décoration, relooking pièce par pièce, revalorisation d'intérieur et de terrasse, plan de meubles et recherche d'artisans, shopping et mise en scène, home staging



Mes compétences :

Home staging

Tendances actuelles décoration

Coloriste

Décoration

Décoration intérieure