Isabelle MOURONVAL LAFOLIE

- DESS CIFFOP (GRH et relations du travail) promo 1994





- juriste en droit social à la Confédération des travailleurs Chrétiens depuis 1996 : CFTC

Polyvalence en droit social & dossiers techniques :



– Conseil auprès des adhérents (permanence juridique en droit social : licenciement, procédures, institutions représentatives du personnel, conflits collectifs, congés payés, etc...



– Impact des nouvelles technologies de l’information et la communication et influence sur les relations du travail : législation Internet, Intranet, confidentialité du courrier électronique….



–Etude sur les nouvelles formes de l’emploi et nouveaux contrats: télétravail ; multisalariat ; portage salarial ; CNE ; CPE ; contrat unique...



– Etude sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; les emplois de services...





– Rédaction d’ouvrage et d’article : Télétravail : choisir la bonne voie (1996), L’abécédaire juridique (depuis 2002) réédition chaque année, articles de fond dans les revues internes



– Compétences : pragmatisme, synthétique, grandes facilités à communiquer avec les autres, conciliante et ferme, connaissances pointues sur de nombreux thèmes, …



– INFORMATIQUE : Maîtrise de l’outil informatique sur PC : Word, Excel, Access, Ressource 3000, Power Point, Internet , messagerie électronique…Utilisation d'outils juridiques



Droit

Droit social

GRH

juriste

Juriste droit social

Piano

Voyages