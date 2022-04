Isabelle MOURRIERAS

Ayant le sens du partage et le goût du contact, je ne souhaite qu'une chose aujourd'hui aider professionnellement les personnes avec autisme.



De plus, grâce aux bases de l'ABA acquises en formation avec l'Université canadienne du New-Brunswick, j'ai pu vérifier pendant cette année scolaire, ces connaissances ont pu m'aider à ACCOMPAGNER un enfant de CP dans sa classe, j'étais son AVS individualisée (recrutée par une Association spécialisée).



J'ai confiance dans cette approche et suis parfaitement consciente qu'il nous faut accompagner les parents et les former pour avancer au mieux auprès de leur enfant, pour le faire évoluer.



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Rédaction

Gestion de partenariats

Communication