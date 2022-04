Isabelle MUGNIER

J'ai démarré ma carrière en tant que télévendeuse, et su acquérir au fil des années, les compétences et les performances pour appréhender des postes toujours plus pointus, jusqu'à la direction de centreS d'appels outsourcer / insourcer.



Aujourd’hui, mon expertise des centres d'appels doublé d'un sens commercial aiguisé , m'ont permis d'acquérir un esprit de l’entrepreneuriat essentiel dans le domaine de compétence qui est le mien.



Je peux garantir la gestion logistique, humaine, productive, commerciale et représentative, administrative et budgétaire des centres d'appels (insourcer ou outsourcer) ou agence commerciale dont j’ai la charge, et ce tout en parvenant à insuffler une dynamique optimale à mes équipes.



Mes compétences :

CRM - GRC - Pack office

Animation de formation de + 7000 h- Création des m

Gestion et coordinations de projets

Recrutement - Création d'un vivier profilé. Sourci

Développement unités commerciales

Gestion administrative et pilotage des équipes

Coordination des moyens

Recrutement du personnel permanent et temporaire

Mise en place, analyses des indicateurs de perform

Management jusqu'à N+4

Définition,création,mise en application:outils et