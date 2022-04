Isabelle MUGNIER

Afin de mieux faire face à leur environnement de plus en plus exigeant et évolutif, les collectivités comme les entreprises doivent se structurer, piloter et développer leur organisation en veillant à être toujours de plus en plus performantes, à accompagner leurs équipes en période de changement pour mieux les fédérer autour d'un projet commun et à être attentif à leur qualité de vie au travail mais également au service rendu.



Vous souhaitez être acteur dans la réussite de vos projets ....



Collectivités territoriales:



"Anticipez les regroupements d'EPCI dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, votre nouvelle organisation, communiquez auprès de vos employés, faites les adhérer à vos nouveaux projets ... "



Entreprises:



"Anticipez l'évolution de votre marché par une plus grande écoute de vos clients, adaptez vos offres à leurs besoins tout en vous différenciant par des innovations, organisez vous pour être au plus près d'eux et satisfaire au mieux à leurs demandes ..."





Je mets à votre disposition mes qualités personnelles d'analyse et de synthèse, mon goût pour les relations humaines, mon dynamisme pour vous accompagner dans vos projets d'organisation et de développement commercial.



Mes compétences :

Management de transition

Management commercial

Développement commercial

Fidélisation clients

Stratégie commerciale

Collectivités locales

Manager

Gestion de centres de profit

Marchés publics

Direction commerciale

Lobbying

Waste Treatment

Audit

Large Companies

Project Management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word