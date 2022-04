Titulaire d’un BTS de Comptabilité et de Gestion consolidé par une expérience de 20 ans dans une multinationale,je mets à profit mes compétences, mon envie d’évoluer et mon sérieux pour mener à bien mes missions.

J’ai acquis une rigueur dans le travail, le sens de la communication, le travail en équipe et de solides bases en informatique.