Isabelle MULLET

J'ai vécu aux Etats-Unis de 2001 à 2012, où j'ai conduit une carrière universitaire dans le domaine de la littérature française.

J'ai enseigné pendant 10 ans le Français Langue Etrangère et la littérature.

J'ai publié une monographie, Fontenelle ou la machine perspectiviste (Champion Classique, 2011), ainsi que des articles.

Aujourd'hui j'exerce la psychothérapie en libéral à Valence (26). Je suis spécialisée dans l'accompagnement individuel et l'animation de groupes. isabellemullet.wordpress.com

Je recherche également des heures de formation en culture générale et expression ou en FLE.



Mes compétences :

Anglais

Pédagogie

Rédaction

Traduction

Animation de groupes

Accompagnement individuel