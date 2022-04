Isabelle MULOT

Messieurs,



Votre entreprise a besoin d’une collaboratrice qui participe aux actions marketing, à l’administration des ventes et aux challenges commerciaux. Son objectif serait d’assurer l’appui administratif et aider vos équipes, vous permettant de vous consacrer pleinement au développement de votre CA.



Ceci dans le cadre d'une mission d'application pratique déductible des impôts pouvant se dérouler de février 2014 au 06/06/14.



Rencontrons-nous pour parler des modalités de cette mission et de ce que je souhaiterais vous apporter.

MULOT Isabelle





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Prezi

Pack office

Adobe Photoshop

Sage