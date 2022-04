Isabelle N. BLACK

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d'Architecture paris val de seine (anciennement Ecole d’architecture Paris Villemin), promotion 1989, j’ai poursuivi mes études par une spécialisation en post diplôme dans le domaine de la rénovation du bâti et l’économie de la construction à l’école d’architecture de l’université de Genève.



Le cabinet d’Architecture N.B. a été créé en 1997.

Préalablement à la création du cabinet, j’ai eu à intervenir comme consultant durant 4 ans, pour le compte de la coopération suisse dans le cadre du programme d’appui au développement qui se déroulait dans la zone nylon à Douala,en collaboration avec la MAETUR ARAN, pour encadrer et coordonner les opérations de rénovation du bâti.

Pendant les 3 années suivante, j’ai continué, à titre indépendant, à gérer la cellule habitat qui avait pour mission la rénovation du bâti et l’accompagnement des constructions dans les zones de recasement de la zone nylon et environs, toujours en collaboration avec la MAETUR ARAN.

Lors des différentes missions à la tête du cabinet d’Architecture ou en tant que consultant, j’ai pu mettre en œuvre mes qualités personnelles faites de professionnalisme, rigueur, d’intégrité et de persévérance.

Ainsi, nous avons eu à intervenir sur tout type de projet tant dans le domaine de la rénovation, de réaménagement et architecture intérieure que dans la construction neuve et ce pour le compte de maitre d’ouvrage provenant de différents secteurs d’activité tels que banques, communications, assurance, hôtel, restaurants, etc, et privé bien entendu.



J’ai également collaborer à plusieurs reprises avec des bureaux d’études étrangers (suisse, italien, français) pour des missions de consulting me permettant de mettre à profit ma connaissance de l’environnement mais également de remettre à jour mes connaissances techniques afin d’être mieux à même de répondre aux normes et règles de l’art qui régissent la profession et la construction.



Mes 22 ans d’expérience ont renforcé mes connaissances mais ont également amplifié ma rigueur ainsi que mon intégrité professionnelle.



Mon investissement et ma ténacité professionnelle ont donné des résultats que je souhaite mettre au service des différents entreprises et maitres d’ouvrage localement mais également internationalement.





Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Décoration

Architecture : programmation, conception, etc.

Gestion de projet

Aménagement intérieur

Direction de projet

Financement de projet

Dessin