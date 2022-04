Isabelle N'GUESSAN

TECHNICIENNE CHIMISTE à l'écoute d'opportunités d'un poste en tant que technicienne chimiste de laboratoire au sein d'un établissement pharmaceutique,cosmétique ,industrie ou pétrochimie afin de mettre à profit mes connaissances et mes compétences en Chimie.



COMPETENCES Techniques



 Technique d'analyse physico-chimique ( chromatographie, spectrométrie ,)Mesures /Métrologie

 Analyse de produits finis : contrôle qualité-matières premières

 Normes Qualité / Bonnes pratiques de laboratoire_BPL/Réglementation en hygiène,sécurité,environnement_HSE





COMPETENCES Transverses



 Utilisation de logiciel de gestion documentaire/de base de données

 Informatique : Word , Excel , Power-point , Regressi

 Langues : Anglais /Espagnol Capacité à comprendre la documentation technique et scientifique



