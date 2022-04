Isabelle NAUROY

Bonjour,



Je suis revenue de la Hague ou j'ai travaillé sur site, pour AREVA NP, intervenue en support de conseils, pour valoriser les achats, fédérer, coordonner les achats entre les différentes Directions projets et métiers sur chantier.

Spécialisée en achats directs et indirects, dans le respect des prix, délai et qualité.

Je vous propose une vision stratégique et une expertise technique au service de vos projets, en sous-traitance, prestations intellectuelles d'ingénierie, d'assistance technique dans l'univers industriel, high tech...



Vous avez surement un besoin sur lequel vous avez besoin de support de conseils,



Ensemble, nous pouvons mettre en place des gisements d'économies, des gains, suivre la performance achats, et de vos fournisseurs, renforcer la stratégie achats, et les partenariats.



A tres bientôt,



Mes compétences :

Sous-traitance

Immobilier d'entreprise

Expertise technique

Amélioration de process

Ingénierie de formation

Achats techniques

Communication interne

Analyse financière

Analyse de données

Analyser et améliorer les performances

Gestion de la performance

Analyser les besoins et définir les objectifs

Conduite de réunion

Peinture

Maintenance industrielle

Gestion des stocks

Offres commerciales

Automatisme

Electricité

Appels d'offres

Gestion des achats

Tuyauterie industrielle

Sourcing

Gestion de projet

Approvisionnement et achats

Droit du travail

Compte-rendu

Mécanique

Gestion de contrats

Négociation contrats

MOA

MOE

Animation d'équipe

Mobilité

Salons professionnels

Référencement

Relation fournisseurs

Suivi des fournisseurs