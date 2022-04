Isabelle MAUROY

Très tôt, je me suis lancée dans un cursus artistique. J'ai développé une aisance dans la pratique de la mine de plomb, que j'ai perfectionné en apprenant à regarder les oeuvres d'art en tant que tel.

De plus, et ce, malgré l'effort physique, j'ai poussé mes qualités artistiques et créatives en apprenant et pratiquant les différentes techniques de poses de mosaïque.

Toujours plus, mais loin de Pompei, c'est avec engouement que j'ai appris les techniques de décorations murales, tel que les fresques à la chaux.



Cet étrange cursus, un choix fait de passion et d'envie m'a permis d'acquérir toutes les bases nécessaires pour éveiller ma curiosité et travailler avec imagination. Autant de rencontres et d'expériences qui ont cimenté ma personnalité, outre passant les difficultés du terrain.



Cependant et surprenant soit-il, je suis également couronnée d'un certificat d'Assistante de Direction. Cette formation a su révélé mes capacités en bureautique ainsi que celle d'organisatrice. Diplômante, bien sûr, j'ai souhaité finaliser et souligner mon expérience de secrétaire événementiel.



Je suis donc issue de ces deux univers: le premier étant celui du domaine artistique, le second de l'événementiel.

Distincts mais pas si différents, il s'agit de travailler avec passion, persévérance et faire preuve d'autonomie.



Pour mon propore développement personnel et afin de relever d'autres défis, j'ai décidé de partir. Je reviens d'un long voyage. J'ai parcouru, visité plusieurs pays dans differents continents.

À travers mes rencontres, mes choix de destinations, la découverte de nouvelles cultures et de traditions, j'ai travaillé sur ma patience, appris sur mes limites et ouvert mon esprit.





Je souhaite à présent mettre mon sens du service, ma bonne pratique de la langue anglaise, et ma resistance au stress au service d'une structure professionnelle fiable et solide en France ou à l'etranger.



Mes compétences :

Consciensieuse

Déterminée et mobile

Flexibilité

Proactivité

Autonomie

Mobilité internationale

Adaptabilité

Action commerciale

Décoration intérieure