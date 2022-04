Isabelle NAVEAU

L'informatique est aujourd'hui un pilier fondamental de toute entreprise, éditeur de logiciel ou non.

Elle intervient à tous les niveaux, internes comme externes.



Il est donc indispensable aujourd'hui qu'un ingénieur en informatique présente en plus d'excellentes capacités techniques une réelle sensibilité client.

C'est dans cette optique que j'oriente chaque jour mon parcours professionnel.



Ecoute, compréhension, analyse, adaptation au niveau de compétence de l'interlocuteur, réalisation, recette de qualité et accompagnement du client interne comme externe durant toutes les étapes du projet ainsi qu'en service régulier.



Si dans le cadre de mon projet professionnel, je cherche bien entendu à challenger régulièrement cette expertise technique réactive et adaptative, la capitaliser pour améliorer le produit et le quotidien des utilisateurs m'est apparue indispensable.

Une nouvelle orientation de mon parcours s'est alors présentée comme une évidence : la Recherche et Développement.

Une recherche et développement orientée résolument utilisateur et client avec participation aux différentes phases des développements des nouveaux outils afin que ceux-ci soient les plus adaptés possibles aux besoins cibles.



Responsable de la nouvelle équipe R&D Javascript englobant l'ancienne équipe Interfaces Standards dont j'avais la charge, j'aspire aujourd'hui à continuer de concrétiser ma vision collaborative de la Recherche et Développement avec cette nouvelle équipe étendue et ce nouveau périmètre.



Mes compétences :

JavaScript

Ubuntu

MySQL

C

LISP

JQuery

Microsoft Windows

PHP

C++

PostgreSQL

Java

XUL

OpenGL

Dactylographie

Debian

Shell

Microsoft Visio

Prolog

Assemblage et configuration d'ordinateurs

GIMP

Adobe Photoshop

Microsoft Office

MapInfo

Adobe Flash

3D Studio Max

Emacs

Paie

Comptabilité clients

SIRH

Management

Reporting

Formation

Gestion de projet