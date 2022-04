Isabelle NAYLIES

Ingénieur en génie climatique et énergie , et accompagnatrice Bâtiment Durable Méditerranéen, j'ai à cœur de développer et travailler sur des projets avec une performance énergétique et environnementale forte .



C'est par conviction que j'ai évolué dans ma carrière pour être actrice de la transition énergétique et de l'évolution du bâti vers plus de sobriété, d'efficacité et de renouvelable.



Mes compétences :

Gestion de projet

Ingénierie

Environnement

Energies renouvelables

Génie climatique

Efficacit� �nerg�tique