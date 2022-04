Isabelle NÉAU

L'efficacité vocale au service de la performance



Être à l'écoute, communiquer, transmettre, accompagner font partie de mon ADN et de mon parcours professionnel. Je m’appuie sur plus de trente années d'expertise dans la présentation et l'animation événementielles au cours desquelles j’ai construit mon savoir-faire et développé une méthode permettant d’acquérir ou d'améliorer son pouvoir vocal.



La maitrise vocale, la mise en confiance, la communication de messages clairs sont des atouts qui me permettent de contribuer à la fidélisation clients et à la dynamisation des équipes, de conforter la pertinence des offres et de contribuer ainsi à la réussite de l'entreprise et à l'augmentation du chiffre d'affaires.



Je suis intervenue auprès de nombreuses enseignes comme Monoprix, Carrefour, Cora, Leclerc...

ainsi que dans des centres commerciaux (Parly2, Velizy2, Bercy2, Belle Epine, One Nation Paris, Bel

Est) et des grands magasins (BHV, Le Bon Marché, Galeries Lafayette, Printemps).



Mes compétences :

CAPACITÉS ORATOIRES

SENS DU RELATIONNEL

COMMUNICATION ORALE

CONSTRUCTION D'ARGUMENTAIRES

ADAPTABILITÉ

ÉCOUTE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC