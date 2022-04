Isabelle NESPOLA

Madame, Monsieur,



Forte de plusieurs expériences réussies, je souhaite, à ce jour, évoluer au sein d’une autre entreprise pour mon enrichissement personnel et professionnel tout en vous apportant mes compétences, mon dynamisme et ma persévérance.

Je suis actuellement chargée de l’administration du personnel au sein d’ASSA ABLOY (Vachette), site de l’Aube, ce qui représente la gestion d’environ 500 salariés. En sus de cette gestion, je suis à la charge de la gestion des intérimaires, des relations contractuelles, du suivi du salarié dans l’entreprise, de la formation de l’entreprise, des statistiques groupe, des bilans mensuels, trimestriels, annuels, de la veille juridique…



Aujourd’hui, mon objectif est de m’investir pleinement dans une nouvelle fonction et de contribuer ainsi au développement et bon fonctionnement de votre entreprise. Mes études juridiques, mon dynamisme, ma rigueur et mon sens des responsabilités me permettront de m’adapter facilement et de répondre efficacement à vos attentes.



Me tenant à votre entière disposition pour vous rencontrer afin d’étudier ensemble la façon dont mes compétences pourraient répondre à vos besoins, et de vous préciser davantage mes motivations, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Perfectionniste

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel