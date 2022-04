Isabelle NEVEUX

J’ai occupé des fonctions de responsable recrutement et développement des ressources humaines durant 7 ans dans le secteur de l’édition de logiciel avant de me spécialiser dans l’accompagnement individuel de carrière. J’ai ensuite travaillé pendant 2 ans dans l’accompagnement de cadres en recherche d’emploi puis j’ai opté en 2010 pour un statut d’indépendante.



Aujourd’hui, sensible aux problématiques spécifiques des femmes, je collabore en particulier avec le cabinet 5A conseil, spécialiste de la gestion de carrière au féminin, où j’accompagne des femmes qui souhaitent enclencher un changement dans leur vie.



Mon approche : un sens profond de l’écoute et de la relation à l’autre, le souci de cultiver la confiance en soi, la motivation et la créativité des personnes que j’accompagne.



Je suis diplômée du Master Professionnel (DESU) "Evaluation et bilan de compétences" de l’université Paris 8 et formée aux techniques psychométriques et aux principaux tests et questionnaires du marché : personnalité (questionnaire MBTI®), Intérêts généraux et professionnels (IRMR), valeurs et motivations liées au travail.



Mon goût de l’écrit et l’expérience acquise ces dernières années, en tant que coach et maman, ont récemment donné naissance à « J’arrête d’être débordée », livre publié aux Ed. Eyrolles.



Mes compétences :

Gestion de carrière