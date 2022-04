Isabelle NIAKPA

NIAKPA ISABELLE LILIANE à l'état civil,je suis actuellement en instance de soutenance pour l'obtention d'un Diplôme d'Etude Appliquée en action humanitaire et titulaire d'une Maîtrise en droit privé option judiciaire. Je recherche un stage de perfectionnement dans le domaine juridique ou humanitaire afin de mettre à profil les connaissances acquises lors de mon parcours universitaire. Extrêmement organisée,rigoureuse et motivée,je me tiens à votre disposition.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Droit social

Droit commercial

Droit civil