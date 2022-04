Isabelle NICOLAS

Issue d'une filière tourisme, mon parcours professionnel m'a permis de voyager et d'acquérir de l'expérience. D'offices de tourisme, en passant par une agence réceptive, je suis maintenant au sein d'un CDT pour promouvoir un tourisme de niche qui est celui des affaires et de groupes.

Faire venir une clientèle séminaires pour de l'incentive ou du team building est pour moi un objectif, le territoire des Hautes Alpes s'y prêtant totalement grâce à sa diversité, à ses activités multiples et son hébergement parfois insolite.