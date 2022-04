Isabelle NICOLAS

Je suis titulaire d'une thèse en Sciences de l'Education, option "Education et formation tout au long de la vie" avec mention "Très honorable".



L'Institut NICOLAS "Mémoire et Communication"

est membre de :

COOPANAME, SCOP à capital variable.

RCS Paris 448 762 526. Code APE : 70222.

Siège social : 3/7, rue Albert MARQUET 75020 PARIS





Il propose des prestations de :



- Formations en français et communication: préparation aux concours administratifs de catégorie A,B et C et des diplômes du secteur social : CAFERUIS, DEIS et CAFDES.



- Formation de formateurs occasionnels.



-Ingénierie de la formation: construction de dispositif dans le secteur de la formation continue professionnelle.



- Travaux d'écriture :relecture de mémoires, aide à la rédaction, conseils méthodologiques, corrections;



-Histoires de vie : ateliers de formation aux histoires de vie: Publics concernés: comités d'entreprises dans le cadre du DIF, travail à partir de documents d'archives pour construire l'histoire de vie d'un mouvement, d'une association; recueil d'histoire de vie de particuliers souhaitant laisser un témoignage historique, social; ateliers histoire de vie dans le cadre d'un processus de formation destiné à un public en recherche sur la construction de son parcours, publics: jeunes, maisons de retraite.



-Enquêtes qualitatives, quantitatives sur la question du logement: la mixité sociale, le logement social en France, l'aménagement du territoire, l'espace urbain., les nouvelles ruralités....



- Travaux d'écriture et de recherche sur les thèmes suivants :interculturalité, démocratie et pauvreté, le multilinguisme, les nouvelles richesses, le post-modernisme.



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Animer une réunion