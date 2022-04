Isabelle NICOLAS

J'aimerais aujourd'hui évoluer sur un poste de chargée des relations entreprises, des fonctions qui constituent un prolongement par rapport aux activités que je mène actuellement (formation) ou que j'ai pu mener (commercial) et qui permettent d'allier le relationnel et l'autonomie.



De nature positive et organisée, j'ai une capacité à nouer des relations de confiance.



Conscience professionnelle et respect d'autrui sont des valeurs qui reflètent ma personnalité.



Mes compétences :

Développer le Chiffre d’Affaires d’un secteur

Fidéliser et accompagner les clients à long terme

Définir les besoins en partenariat avec le client

Dynamiser des ventes via des actions marketing

Développer le portefeuille client

Créer et personnaliser des contenus de formation

Préparer des cours et assurer les évaluations

Former les équipes à de nouveaux produits

Suivre rigoureusement des actions pour les mener à

Suivre et analyser les chiffres d’un secteur