Alain LIBAN

Bonjour et merci de venir me rendre visite !



À chacun son métier, sa vocation,

Moi, je sais relire et corriger, le cas échéant, et je le fais bien,

SURTOUT QUE JE SUIS A LA RETRAITE DEPUIS LE 1er JUILLET 2015 !

Je vais pouvoir enfin me consacrer à plein temps à ma passion.



Si vous tapez "relecture" dans la recherche Google, vous me retrouvez en première page, en première ou deuxième position, et ceci grâce à vous, c'est à dire à votre fidélité et à votre confiance renouvelée !



Relire votre texte, votre document, votre site, votre publicité pour, le cas échéant, vous proposer une ou des corrections de l’orthographe mais également de la grammaire et de la syntaxe. En effet, j'estime votre communication écrite comme très importante pour vous et je la considère comme le meilleur élément visuel de qualité, votre vitrine en quelque sorte.



Je ne suis ni un intellectuel, ni un érudit, ni une encyclopédie vivante... Je n'ai ni le talent de l'écriture, ni celui de la traduction.

Seulement voilà, je suis un perfectionniste qui n'aime pas voir les vrais talents, les artistes, les dirigeants, les chercheurs d'emploi, gâcher leur présentation, leur texte, leur site, leur CV par des fautes, bien souvent involontaires.

Lorsque je vous "visite", il m'est arrivé de corriger gratuitement les écrits de personnes (souvent autodidactes) simplement parce que j'admirais leur travail, leurs convictions, leur détermination, leur changement de cap, de vie(s).

Le seul "don" que j'ai et que je cultive est celui de la (re)lecture et de la correction.



Je tiens cela de mes maîtres qui aimaient nous enseigner et qui nous apprenaient à aimer apprendre, dans mon cas plus particulièrement le français.



Je suis émerveillé de voir des confrères cumuler des fonctions (réécriture, traduction, rédaction, etc.). Moi je ne sais que lire et détecter la moindre erreur de français, et la cohérence de votre phrase ainsi que l'exactitude des mots et des dates par exemple, voilà tout.



Donc, si vous n'êtes pas intéressé par l'effet que produit votre texte (après 3 ou quatre "fautes", on est catalogué), je ne vous suis pas utile.

Si vous ne croyez pas que votre image peut être ternie par un écrit qui n'est pas impeccable, si vous vous moquez de l'impact de votre prose, passez votre chemin.

Si vous croyez que l'on vous comprend même si vous vous exprimez mal, tant pis.



En revanche, si vous y voyez votre intérêt, ce sera pour moi un grand plaisir de vous aider, car j'aime par dessus tout accompagner les gens qui avancent, qui entreprennent, qui osent !



Avant de créer mon activité de relecteur-correcteur, j'ai pu évoluer dans plusieurs milieux : le secteur public (Ministère de la Défense, Ministère de l'Intérieur), le privé (PMI et PME) et quelques grands groupes (Lyonnaise des Eaux, ADP, LECLERC, etc.).



L'informatique et la formation professionnelle pour adultes ont été mes deux axes principaux.

J'ai un goût prononcé pour la langue française, ma passion, et je prends souvent part à sa défense, face à de nombreux excès de langage.



Mes Études ?

Bac

Maîtrise d'informatique (diplômé)

Technicien supérieur en action commerciale (diplômé)

Formateur d'adultes (diplômé)



alain.liban@france-relecture.fr



Mes compétences :

Français

Musique

Ecriture

Rédaction

Orthographe

Typographie

Internet