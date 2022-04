Isabelle NIESS

Www.be-it-formations.com



Une équipe dynamique, tous passionnés d’informatique et de pédagogie, convaincue des bénéfices générés par la formation professionnelle (tant pour l'entreprise que pour ses collaborateurs). Nous sommes connus pour notre expertise, notre réactivité, notre sérieux et notre qualité de conseils pour vous aider à mener à bien vos projets de formation.



Notre catalogue de formations couvre les besoins des utilisateurs (bureautique au sens large) aussi bien que des informaticiens (informatique technique). Y sont représentés :



Tous les logiciels (Excel, Access, Photoshop, Autocad, MS Project ...),

Toutes les grandes fillières (systèmes et réseaux, base de données, développement ...),

Un grand nombre d'éditeurs (Adobe, Autodesk, Microsoft, IBM, VmWare ...).



Nos nombreuses années d'expérience dans le domaine de la formation informatique nous ont permis de proposer des formations innovantes, performantes pour répondre aux nouvelles attentes du marché tout en optimisant le budget formation des entreprises.