Isabelle NONDIER

Je suis praticienne de la Relation d'Aide, Coache Professionnelle et Personnelle (RNCP). Mes outils entre autre : l'hypnose ericksionnienne, PNL. Je suis formatrice en développement personnel et Ingénieure en Neurosciences.



Plus particulièrement, j’accompagne des femmes qui ont besoin d’un coup de pouce pour reprendre leur vie en main, suite à une période compliquée (de séparation, de divorce, de deuil, licenciement, burn-out..), suite à des difficultés avec leurs enfants, ou adolescents, ou simplement envie de changer quelque chose dans leur vie suite à un manque de sens à sa vie, un manque de confiance en soi, ou apprendre à gérer son stress, ses émotions…



