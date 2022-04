Isabelle NOURRIGEON

J'ai débuté mon parcours professionnel dans des postes de commerciale en face à face ou au téléphone pendant 5 ans. J'ai intégré MAAF ASSURANCES (Groupe COVEA) en 2002 en tant que conseillère en clientèle, marché des professionnels. Cette entreprise m'a ensuite permis d'évoluer en 2006 vers la fonction RH. Entre 2007 et 2015, j'ai exercé les fonctions de Responsable Recrutement sur 2 directions commerciales (marché des particuliers et marché des professionnels). Afin de compléter mon parcours, j'ai pu accéder à un poste de manager au sein de la direction Vie et placement financiers. Je manage aujourd'hui une équipe de 16 personnes, spécialisées en gestion des contrats d'assurance Vie.

Je suis fière de travailler pour un groupe dynamique qui positionne le client au cœur de sa relation, qui dispose de nombreux talents et compétences... et qui sait les reconnaître.

... Fière de contribuer à l’amélioration permanente de nos pratiques parce que MAAF accorde autant d’importance à l'enchantement de ses clients qu’au bien être de ses collaborateurs.



Mes compétences :

Recrutement de commerciaux

Ressources humaines

Recrutement cadres

Recrutement

Vente / négociation

Sens du contact

Management