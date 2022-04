Christophe BOCHEREL

Trait d’union entre les performances économiques de l'entreprise et les compétences des collaborateurs, un service Ressources Humaines doit faire preuve aujourd’hui de prospective et de créativité.



L’implication de chacun dans une société ne peut se faire désormais que sur un rapport gagnant-gagnant. Il faut repenser le rapport au travail des salariés et capitaliser sur les échanges pour que l'épanouissement de chacun d'eux créer une synergie source de valeur ajoutée pour l'entreprise.



Je crois beaucoup en la GPEC, la formation, la communication car l'itinéraire de chaque salarié est intimement lié à la stratégie sociale de l'entreprise et à ses évolutions.



C’est pour tous ces challenges que je trouve la gestion des ressources humaines intéressante et que je m'implique à titre bénévol dans le développement personnel et l'accompagnement de demandeurs d'emploi.



Titulaire d’un DESS Gestion des Ressources Humaines, j’ai occupé successivement des postes de consultant, Responsable RH et Responsable du développement RH dans des contextes très variés : accroissement rapide, rachats d’entreprises, liquidation judiciaire, plans sociaux. Aujourd'hui Responsable des Ressources Humaines, je m'emploie à favoriser la dynamique de croissance de l'entreprise en participant à l'épanouissement de chacun de nos collaborateurs.



Mes compétences :

RESSOURCES HUMAINES

CONSEIL RH

COACHING

ACCOMPAGNEMENT

GPEC

Droit social

Gestion de projet

FORMATION

Management