Je suis assistante qualité qualifiée depuis 2015 auparavant assistante qualité et contrôleuse entre 2006 et 2014 dans la même société. Dynamique, polyvalente j'ai appris sur le tas cela me donne des atouts j'effectue des contrôles du composant, rédigent des réclamations fournisseurs, etc..



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus

Travail sur SAP

Microsoft PowerPoint