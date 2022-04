Isabelle NOURY

Création d'activité, déploiement sur de nouveaux marchés, action collaborative, mobilisation sur les territoires... En environnement complexe, comment assurer la dynamique et la réussite des projets ?



Avec Séquences Méta, j'accompagne les entreprises et les collectifs dans l'aventure du projet, sur 4 axes principaux :



- le pilotage : coaching de dirigeants et managers, leadership

- le tableau de bord : conseil en stratégie, organisation humaine, communication interne et externe

- le carburant : ingénierie en dynamique de projets

- le GPS : assistance à maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre sur la dynamique de projets



L'objectif : permettre aux dirigeants et aux équipes de trouver les solutions les plus adaptées :

- à leur identité, leur culture, leurs valeurs,

- aux enjeux spécifiques de leur écosystème et de leurs marchés.



Journaliste, animatrice, je suis également formatrice en communication et enseignante au CNAM.



Je suis à votre écoute et disponible, notamment sur Linkedin, pour croiser nos expériences et échanger !



Tél. : 06.50.99.78.90

i.noury@sequences-meta.com

www.sequences-meta.com



Mes compétences :

Communication

Formation

Journalisme

Rédaction et publication

Animation (séminaire, événementiel)

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Ingéniérie et méthodes

Stratégie de projet

Organisation