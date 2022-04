Isabelle O

L’association a pour but de promouvoir la reconnaissance des prostitué-e-s ou ex-prostitué-s en tant que citoyen-ne-s à part entière et de défendre leurs droits aux niveaux juridique, social, de la santé physique et mentale, de l’éducation, des Droits de l’Homme.

Ce faisant, entre2 agit aussi contre toute stigmatisation envers ceux qui exercent la prostitution.



En pratique, les équipes rencontrent régulièrement les personnes prostituées sur leur lieu d’activités (rues, bars, cafés, salons, par téléphone,…) à Bruxelles, Charleroi et Seraing. Ces contacts permettent d’écouter, de dialoguer, de répondre à des demandes diverses.



Entre2 c’est une pause café, un lieu de paroles entre 2 personnes ; un moment durant lequel nous nous centrons sur le parcours de la personne et sur ses conditions de vie (relations avec les enfants, situations précaires, violences, immigration, …) ; un service d’accompagnement psycho médico-social qui propose un accueil, une mise en ordre administrative, un accès gratuit aux soins médicaux et/ou une réorientation vers d’autres services.

En changeant de nom, l’ASBL veut indiquer clairement qu’elle accompagne toute personne dans le respect de son parcours de vie, de sa demande et cela sans a priori.



Entre2 est aussi une interface entre la prostitution et le grand public. Dans ce cadre, nous lançons une campagne d’information sous forme de quiz dans toute la Communauté française.

Cette campagne sera diffusée sur des cartons, distribuée dans les cafés et visera à sensibiliser le grand public sur le fait que derrière les idées reçues, il y a des histoires souvent mal connues.

Se prostituer n’est qu’une facette de la vie. Ces personnes sont des hommes et des femmes qui sont aussi des parents, des voisin-e-s, des citoyen-ne-s !