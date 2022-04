Isabelle OSERET

J'ai pu développer, depuis plus de 15 années d'expérience, une expertise dans de nombreux aspects des fonctions RH et Communication, tant dans des établissements publics que privés.

Dotée d'une double compétence, je cherche aujourd'hui à confirmer mon savoir-faire dans ces domaines afin d'apporter une valeur ajoutée essentielle afin de valoriser au mieux le Capital Humain en accompagnant le management et les Directions dans le déploiement de la stratégie et organisation RH, dans la mise en œuvre d'actions de développement et d'accompagnement RH et par le management d'une gestion opérationnelle des Ressources Humaines.

Mes principaux atouts sont ma flexibilité, mon goût du contact humain, le travail en équipe et la satisfaction client.



Mes compétences :

Développement RH

Communication RH

GPEC

Formation

Recrutement

Sécurisation des parcours professionnels

Communication évènementielle

Communication institutionnelle

Management opérationnel

Gestion de projet

Accompagnement au changement