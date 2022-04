Isabelle OBIOLS

Après 20 ans d'expérience dans le domaine des systèmes d'impression, j'ai créé mon activité d'optimisation des outils d'impression sous la marque ASSPI (Audit Services et Solutions pour les Parcs d'Impression)au sein de Coopaname (Coopérative d'activité et d'emploi). Je mets mon expertise au service des entreprises et des collectivités qui souhaitent :

- réduire leur budget,

- mieux utiliser leurs ressources d'impression (matériels, volumes papier, gestion documentaire...)

- initier une démarche de développement durable en sensibilisant leurs collaborateurs aux bonnes pratiques d'impression.

Suite à de nombreuses sollicitations, j'ajoute à mes activités des prestations de formation et d'assistance en matière de marchés publics à destination des PME.

RDV sur mon blog pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Audit

Formation

Conseil en systèmes d'impression

AMO