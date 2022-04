Journaliste d'entreprise "tout terrain" disposant d'une expérience probante en communication corporate auprès de grandes entreprises belges et internationales.



Autonome, sens du contact, rapidité d'exécution et respect rigoureux des deadlines.





- journaux et magazines internes

- écriture intranet et internet

- rédaction de dossiers et de communiqués de presse

- reportages, interviews, dossiers, éditoriaux

- feedback management

- etc



Mes compétences :

Relations Presse