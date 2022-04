Isabelle ONEN

J'ai créé la synergie BEE AT WORK qui est l'addition de plusieurs compétences sur le marché de la bureautique et de l'informatique.

J'ai décidé de casser les codes de ces métiers en proposant aux clients PME des solutions clé en main basées sur des technologies utilisées par les grands groupes, tout en étant dans des budgets adaptés à ces clients.



A titre d'exemple, il fallait rendre possible l'acquisition de produits performants et parfaitement intégrés dans des environnements hébergés dans les entreprises de tailles moyennes et nous avons créé pour cela des offres simples et compréhensibles en la matière.



Nous avons choisi également de permettre à nos solutions d'être accessibles sans engagement de durée (sans leasing, banque, créditbail, ... etc ) laissons le libre arbitre à nos clients de choisir le mode de contrat qui leur convienne le mieux.



L'expérience de l'équipe de BEE AT WORK a permis de sélectionner une gamme de produits packagés qui s'adapte parfaitement à 85 % du marché de la PME.

Notre business modèle est étudié pour faciliter les choix et les déclinaisons qui se présentent aux chefs d'entreprise.