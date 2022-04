Isabelle ORHAN

Isabelle est une directrice marketing internationale profondément impliquée dans le secteur de l'emballage cosmétique qu’elle associe à une vaste expérience en tant que leader en innovation, développement commercial et management général. Elle construit avec volonté des relations à long terme avec ses collaborateurs et ses clients, fondées sur des rapports de confiance qui favorisent le partage des idées et l’aboutissement des projets. Sa créativité transforme les tendances en facteurs de différenciation produits et incite les équipes à s'engager en se demandant toujours " pourquoi pas ?". Sa recherche de connexions - avec le monde, ses équipes et ses clients - apporte la compréhension, l'énergie et la perspective nécessaires à la réussite de toute mission. Isabelle souhaite aujourd'hui mettre à profit tous ses atouts et son savoir-faire dans une entreprise, idéalement dans le secteur de la beauté ou de la santé, qui partage son ambition d'avoir un impact positif sur la croissance, la satisfaction du client et du consommateur.