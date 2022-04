Isabelle ORLIAC

Nous avons 2 étiquettes

- productrice de vin en Cotes du Brulhois

- négociant et fabricant de boissons aromatisées à base de vin.

Notre deusiéme activitée est en fait la plus importante,notre savoir faire est ancestral, et est aujourd'hui à la pointe du modernisme.

Pour dinamiser les ventes, nous allons faire un événement promotionel avec le concour de la presse et recherchons des commerciaux introduits en grandes distribution pour poursuivre nos efforts de ventes (aussi bien en France qu'a l'etranger).



