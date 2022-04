Isabelle OROY

Les nouvelles technologies, la transmission du savoir et le milieu médical sont les moteurs de ma carrière professionnelle.

Après une expérience réussie de 11 ans en tant que technicienne de maintenance d'équipements d'anesthésie, de réanimation et de pédiatrie, j'ai repris les études pour devenir professeur de technologie en 2002.

Mes connaissances techniques ont été rafraîchies pour préparer le CAPET de technologie et sont complétées par des connaissances de physiologie acquises pour obtenir le diplôme de déléguée médicale en 1995.



Le métier d'enseignante m'a amené à étudier différentes méthodes pédagogiques suivant le fonctionnement de chaque individu, ce qui nécessite une communication des savoirs adaptée.

En plus d'enseigner, je gère le parc informatique (une centaine d'ordinateurs en réseau) du collège pour que les élèves et les collègues aient un équipement adapté à leurs besoins.



J'ai participé à différentes actions en faveur des élèves : voyages à l’étranger (GB et Italie), sorties pédagogiques, relation école-entreprise, …

J'ai développé un réseau de professionnels dans la région qui me permet de faire évoluer mes connaissances et garder un pied dans le monde de l'entreprise.



Je suis aussi l'interlocutrice privilégiée des élèves pour la préparation de la séquence d'observation : aide à la rédaction de la lettre de motivation, du rapport de stage et préparation pour l'oral. J'ai beaucoup développé la relation école-entreprises, c'est le véritable moteur de ma carrière.

Être Directrice Opérationnelle du Campus des Métiers et des Qualifications Biotechnologies et Bio-Industries est le fruit de toutes ces expériences professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CFAO