Isabelle OTSAGA NGUEMA

Bonjour je suis une étudiante en fin de cycle de la Licence Professionnelle à l'Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation en tant qu'Assistant Manager . tout simplement croyante et créatrice je suis dans la recherche d'une activité au seins d'un établissement de la place pour plus approfondir mes connaissances personnelles. j'adore la musique les documentaires et le travail . Par dessus tout je veux me sentir disponible.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Entreprenante

Traitement et classement des dossiers

Saisie des documents administratifs

Gestion commerciale

Gérer le cahier de comptabilité