Isabelle PAILLARD

Forte de mon expérience professionnelle dense, je suis en charge de notre société HU-HAST SERVICES, Laboratoire d’environnement en tests de fiabilité pour micro électronique, destiné à l'industrie du semi conducteur, de l'avionique, du spatial, de l'automobile, etc...

Notre objectif est de pérenniser le savoir faire du Président Michel PAILLARD, et de nous développer en fiabilisant par nos compétences. Notre rigueur et le sens du service sont des points forts, cumulés à notre disponibilité et notre très grande réactivité....



Mes compétences :

Gestion administrative

Négociation commerciale

Management

Nouvelles technologies