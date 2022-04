Isabelle PAINOT

Depuis longtemps mon désir était de travailler à mon compte. Suite à plusieurs années en entreprise, j'ai décidé de me lancer et de créer mon entreprise de retranscription audio et de services administratifs indépendants.



Ainsi je souhaite allier la gestion administrative et le contact clients, et bien entendu une réelle expérience de chef d'entreprise.

J'espère ainsi apporter aux professionnels, au travers d'une relation de confiance, mes compétences et m'adapter à leurs besoins et contraintes, tout en leur apportant de nombreux avantages.



Mes compétences :

Retranscription audio

Gestion

Administratif

Secrétaire

Prestataire de services

Communication interne

Reporting

Qualité

Encadrement

Formation