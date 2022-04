Isabelle PALAMINI

•Pianiste, ancienne élève de l’Ecole Normale de Musique de Paris, 1er Prix de Conservatoire, je rencontre la Musicothérapie à 22 ans et obtiens le Diplôme du Centre International de Musicothérapie en 1997. Je partage dès lors mon activité professionnelle entre l’enseignement , les concerts à la Compagnie Lyrique « Un Air de Famille » et la Musicothérapie au CCAS de Fontenay Aux Roses. La naissance de mes trois enfants me fait découvrir l’Eveil Musical du tout –petit et je poursuis un cursus de formation à l’Association « Enfance et Musique ». J’enrichis ma pratique par des animations d’ateliers à la Crèche Saint Lambert à Paris, à l’Association « Familles Rurales » dans le 77 ainsi qu’à la Halte Garderie d’Epinay sur Orge dans le 91.

•Ces 20 années d’une expérience de vie riche en rencontres musicales et humaines, m’ont amenée à concevoir une vision originale de la Musique à la frontière de la thérapie et de l’épanouissement artistique.



http:://www.isabellepalamini.com



Mes compétences :

Eveil Musical pour les 0 à 3 ans

Musicothérapie

Cours de Piano