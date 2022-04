Isabelle PALMA

Habituée à travailler en mode transversal, j'ai défini des plans d’actions marketing et de communication, tout en intervenant sur du développement commercial notamment dans le secteur bancaire.

Ma capacité d’adaptation a été amplement prouvée au travers de mes expériences en France comme à l’étranger. Elles me permettent aujourd’hui de pouvoir m’adapter rapidement à mes interlocuteurs afin de cerner au mieux leurs attentes.

Plus qu’une technicienne, j’ai un esprit d’analyse et sais définir des stratégies. Ma capacité à prendre du recul me permet de comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un environnement.



J’ai l’ambition de vous apporter mes qualités, mes compétences et mon savoir-être pour mener à bien vos projets.

... Alors n'hésitez pas à me contacter!





Mes compétences :

Vente

relation client

veille concurrentielle

management

marketing

étude de marché

produits

international

btob

GMS

Prospection commerciale