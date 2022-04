Isabelle PAOLOZZI

J’ai 20 ans d’expérience significative dans le B to B en qualité de Responsable Commerciale, Management et Dirigeante autodidacte.

J’ai évolué dans le domaine du commerce de gros de produits Hi-Tech sur des marchés très porteurs et à forte demande.

Les équipes commerciales que j’ai managées m’ont permis de m’épanouir commercialement, et de sortir fort de belles réussites en groupe.

J’ai développé mes compétences durant plus de 20 années grâce au directeur que j’ai suivie toutes ces années et ma remise en question permanente face aux équipes et clients grand compte que l’on m’a confié.

Le Management Commercial est pour moi le métier le plus enrichissant humainement et professionnellement que j’ai pu pratiquer dans mon parcours.

Mes plus belles réalisations sont la création de réseaux de distributions B to B et la vente d’une société devenue incontournable dans son secteur.

Je recherche aujourd’hui à valider ce vécu et acquérir davantage de technique au moyen de la formation professionnelle.

Dans le cadre de cette formation, je dois effectuer 600 heures en entreprise au poste Manager commerciale.

Cette période de stage peut être dans le cadre d’un projet ponctuel, une période d’essais en vue d’une longue collaboration.

Etant une professionnelle avec expérience, je suis opérationnelle immédiatement, vous ne perdez pas de temps à me former sur la fonction que vous me réservez.

La partie financière de ma formation ne concerne que le centre de formation.



Mes compétences :

Distribution

Management opérationnel

Distribution spécialisée

Management commercial

Distribution B2B

Management

Achats

Communication

Cohésion d'équipes

Gestion du stress

Gestion de conflits