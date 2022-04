Isabelle PAPIN

Forte d'une expérience de 15 années dans la comptabilité dans plusieurs domaines d'activité comme le transport , le social, l'immobilier et pour finir le commerce de prêt à porter, je suis quelqu'un qui s'adapte très facilement, rigoureuse et autonome rapidement. De plus les petites structures m'ont permis d'être polyvalente car en plus de la comptabilité, il faut souvent faire du secrétariat, et aussi parfois de la vente.

Et enfin mes qualités relationnelles me permettent de me faire apprécier rapidement de l'entourage professionnel et donc de s'intégrer facilement.



Mes compétences :

budgets

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel