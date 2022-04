Etude clinique - Vigilance - Formation - Ressources - MultiHealth un positionnement à 360



Sensibilisés à la responsabilité et l'accroissement de la charge de travail pour nos clients engendrés par les réformes, nous avons développé des offres de services adaptées aux besoins des différents industriels : cosmétologie, dispositif médical et médicaments.



CLINACT - notre pôle CRO :

- Gestion d'études interventionnelles : phases I à IV, études de soins courants

- Gestion d'études non interventionnelles : PASS (Post Authorisation Safety Study), PAES (Post Authorisation Efficacy Study), registre etc

- Réseau national de Technicien d'Etude Clinique (TEC),

- e-Tools: e-CRF, CTMS...



VIGILANCE 360 ° - notre pôle CSO (Contract Safety Organisation)

- Gestion complète ou partielle de projets en vigilance : Pharmacovigilance, Matériovigilance - Cosmétovigilance...

- Bases de données utilisées



FORMATIS - notre pôle formation

- Leader du marché français en Formation aux métiers de la recherche clinique : ARC, TEC, Data Manager, Chargé de vigilance...

- Formation Inter & Intra (Formations courtes) : La PV, la matériovigilance, cosmétovigilance, management de projets, essai clinique en Oncologie, l'actualité réglementaire en recherche clinique, le contrôle qualité et audit, PGR...

- Animation et gestion de KOL - norme ISO 14155....



OBSERVATOIRE de MEDICAMENT en vie réelle en PHARMACIE (PMF, PMO, DM, cosméto.....)



TempoPharma - notre pôle recrutement et délégation de compétences sur site ou dans nos locaux

(métiers de la santé - industries du médicament, du dispositif médical, des biotechnologies, de la nutrition et de la dermo-cosmétologie)



Contactez nous au 06 01 03 14 35 - isabelle.papin@multihealthgroup.com



