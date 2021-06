Isabelle PASGRIMAUD

Je crée et réalise votre robe de mariée personnalisée et sur-mesure, robe de cocktail, cortège et de tous vos accessoires de cérémonie (étole, bibi, chapeau, headband, voile, pochette, sac, bijoux, clips chaussures…) pour être belle et assortie de la tête aux pieds. Venez créer votre tenue unique !



www.yzakidiwi-creations.com

Facebook: Yza Kidiwi Créations



Par ailleurs, afin de professionnaliser les visuels de mon site internet www.yzakidiwi-creations.com, je mets à disposition des photographes, mannequins ou modèles, mes créations : robes de mariées, robes de soirées, accessoires (chapeaux, serre-têtes, voiles, couronnes de fleurs, étoles, sacs...) pour vos clichés ou shooting contre photos. Contactez-moi.



Mes compétences :

Créativité

Modélisme

Mode

Stylisme