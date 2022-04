Isabelle PASQUER

Mes missions actuelles :

- Participation à la définition et à la mise en œuvre du plan d’actions commerciales et de communication en concertation avec l’ensemble des interlocuteurs de la Direction Marketing (Marchés, Etudes, Outils, Animation des ventes, Canaux)

- Coordination et mise en œuvre des campagnes de communication (Offres du moment, actions ponctuelles, lancement de nouveaux produits, implantations, actions sectorielles…) dans le respect des budgets alloués :

- Définition des moyens et du plan média (PLV, Radio, Presse, Affichage urbain, Marketing Direct, Web) en s'assurant de la cohérence de la communication commerciale sur l'ensemble des nouveaux médias de distribution.

- Rédaction du brief stratégique et appels d’offres (agences de publicité et d’achat d’espaces)

- Conception-rédaction, validation, suivi des fabrications, livraisons

- Suivi des relations avec les prestataires internes (service ciblage, achats, études-marketing, atelier PAO et WEB, centre éditique, centre d’appels téléphoniques) et externes (médias, afficheurs, routeurs, agences)

- Mise en place des bilans et post tests de campagne (Ipsos, La Poste)

- Encadrement des activités de l’atelier PAO afin d’assurer, en conformité avec la charte graphique du groupe, la mise en page des textes et des illustrations des documents de communication internes et externes, administratifs et institutionnels pour le compte des autres directions du groupe ou des points de vente, nécessitant le recours aux techniques spécifiques de la PAO

- Suivi budgétaire de la fonction.

- Animation, coordination et contrôle de l'activité des 10 collaborateurs rattachés.





Mes compétences :

Actions commerciales

Commerciales

Communicante

Communication

Management

Organisée

Pilotage

Planification

Rigueur