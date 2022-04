Isabelle PASZEK

Après avoir exercée comme infirmière et visiteuse médicale, j'ai découvert la formation pour adultes. Pour me professionnaliser, malgré 5 années d'expérience, j'ai suivi et obtenu la licence GRH spécialité formateur pour adultes.

Au delà du face à face en groupe, je recherche la possibilité de faire des prises en charge individuelle tant dans la préparation d'oraux d'examens ou d'entretien d'embauche, de préparation de VAE. Mais je suis aussi très attirée par la perspective de travailler au sein d'un service formation dans une entreprise.

Ma curiosité, mon adaptabilité et ma volonté de réussir sont des atouts importants dans ma perspective professionnelle.



Mes compétences :

Ecoute

Adaptabilité

Ingénierie pédagogique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel