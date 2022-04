Isabelle PATROIX

Dynamique et polyvalente, je mets à profit les compétences acquises lors de mon Doctorat en littérature aussi bien dans le domaine de l’Innovation (Post Doc à GEM) que dans la création et gestion de réseau de circuits courts (Auto entrepreneur pour Md4s) !



Ma thèse porte sur l’œuvre de Wajdi Mouawad, un dramaturge québécois contemporain. Avec cette expérience universitaire, j'ai acquis les outils méthodologiques nécessaires à la réalisation de projets : la rigueur, la clarté du propos, la capacité à rédiger et à communiquer. Travailler à l'élaboration d'une thèse, c'est aussi trouver, rassembler et analyser des données, les synthétiser et les valoriser, trouver des solutions et être réactive.



J’ai financé mon doctorat grâce à un emploi de conseillère vente en téléphonie. Cette expérience forte m’a appris à être persuasive, à savoir argumenter et convaincre mais également à savoir répondre à des besoins et à s'adapter à tous les profils, à temporiser : des atouts incontournables pour rallier et mobiliser des partenaires.



C'est mon enthousiasme, ma détermination, ma vitalité et mon esprit positif qui me permettent d'entraîner ceux qui travaillent avec moi. Grâce à ces traits de caractères, je suis à l'origine de différents projets (journées d’études, colloques, comités de lectures, directrice éditoriale…) que j'aime mener, animer, valoriser.



Grâce à parcours, j'ai pris la casquette de l'auto-entrepreneur et que je crée et développe le réseau de Marchand des 4 saisons dans le secteur de Chambéry et j’ai également décroché un Post Doc à l’école de Management de Grenoble où je travaille sur la question très actuelle des Serious Games.





Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Formation

Vente

Recherche

Pédagogie

Organisation

Enseignement