Isabelle PAYET

Travaille à SLI PISCINE SLI Piscine a ouvert ces portes le 03 mai 2010, pour vous offrir le meilleur dans l'univers de la piscine.

Depuis l'ouverture de ses portes, SLI Piscine a conseillé, dépanné, diagnostiqué, réparé et vendu ses produits, accessoires et matériels à de nombreux clients nationaux et internationaux.

SLI Piscine est une équipe de spécialiste qui vous offre :

- Assistance

- Diagnostique

- Réparation de vos pompes

- Tous produits, accessoires et matériels de piscine

Et ceux à des prix très abordables

*Pour les PARTICULIERS un service d'assistance technique se tient à votre disposition pour toute construction personnalisée de votre piscine.

*Pour les PROFESSIONNELS des tarifs spéciaux leur sont attribués.

*Ainsi que pour les divers comités d'entreprise.